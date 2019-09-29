﻿
Nazilli Belediyespor - Altındağ Belediyespor
﻿
Site İçi Arama
﻿

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR

Nazilli Belediyespor - Altındağ Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Nazilli Belediyespor ile Altındağ Belediyespor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

95 Okunma

Nazilli Belediyespor - Altındağ Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Nazilli Belediyespor ile Altındağ Belediyespor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Nazilli Belediyespor:

Teknik Direktör:

Altındağ Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET BALKAN, MERT BAYKAL, OZAN BURAK AKDUMAN, EMRE KÜÇÜK

﻿

Nazilli Belediyespor - Altındağ Belediyespor
Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
Nazilli Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK maç kadroları belli oldu...
1954 Kelkit Belediyespor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿