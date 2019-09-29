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Batman Petrol - Somaspor
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BATMAN PETROL - SOMASPOR

Batman Petrol - Somaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Batman Petrol ile Somaspor Batman Yeni Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Batman Petrol - Somaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Batman Petrol ile Somaspor Batman Yeni Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Batman Petrol:

Teknik Direktör:

Somaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET TÜRKMEN, ÖNDER ÇALIŞ, MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, UFUK DEMİRCİOĞLU

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