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Kozan Bel.SK - Fatsa Belediyespor
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KOZAN BEL.SK - FATSA BELEDİYESPOR

Kozan Bel.SK - Fatsa Belediyespor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Kozan Bel.SK ile Fatsa Belediyespor İsmet Atlı Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kozan Bel.SK - Fatsa Belediyespor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Kozan Bel.SK ile Fatsa Belediyespor İsmet Atlı Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kozan Bel.SK:

Teknik Direktör:

Fatsa Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: CAN CENGİZ, ŞAFAK NALBANTOĞLU, ERDEM DEĞİRMENCİ, İLKAY SELÇİK

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