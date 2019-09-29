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Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - KEMERSPOR 2003

Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kemerspor 2003 Tepecik Şenol Güneş Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor - Kemerspor 2003

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kemerspor 2003 Tepecik Şenol Güneş Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Büyükçekmece Tepecikspor:

Teknik Direktör:

Kemerspor 2003:

Teknik Direktör:

Hakem: ENES KANPARA, MEHMET ALİ VARDAR, İLKE AKMAN, VOLKAN KIRBAŞ

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