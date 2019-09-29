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Belediye Derince Spor - Kocaelispor
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BELEDİYE DERİNCE SPOR - KOCAELİSPOR

Belediye Derince Spor - Kocaelispor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Belediye Derince Spor ile Kocaelispor Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Belediye Derince Spor - Kocaelispor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Belediye Derince Spor ile Kocaelispor Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Belediye Derince Spor:

Teknik Direktör:

Kocaelispor:

Teknik Direktör:

Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, VEDAT DEMİR, ANIL KÜÇÜKKARACA, ATAKAN KOZİK

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