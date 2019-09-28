Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:30'da başlayacak Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Fran, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Steven Roy Caulker
Teknik Direktör:
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Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Fernando Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİL UMUT MELER, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, EKREM KAN, MUSTAFA AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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