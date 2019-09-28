İşte Boluspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 6. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: İsmail Konuk, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Muenfuh Seth Sincere, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ÇETİN, BARAN ERASLAN, SEZGİN ÇINAR, ALPER ORAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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