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İşte Boluspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 6. haftasında Boluspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 6. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Muenfuh Seth Sincere, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, BARAN ERASLAN, SEZGİN ÇINAR, ALPER ORAN

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