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Türk Telekom 78 - 66 GS Doğa Sigorta
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TÜRK TELEKOM 78 - 66 GS DOĞA SİGORTA

Türk Telekom 78 - 66 GS Doğa Sigorta

Türk Telekom - GS Doğa Sigorta Basketbol karşılaşması ayrıntılarıyla Klasspor'da...

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 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta takımlarının karşılaşmasıyla Ankara Arena'da başlayan Basketbol Lig'inin detayları  Klasspor'da...

İşte detaylar...

1. Periyot'u Türk Telekom 20 - 12 Galatsaray Doğa Sigorta  skoruyla, Türk Telekom önde tamamladı.

2. Periyot sonunda skor tablosu Türk Telekom 19 -21  Galatasaray Doğa Sigorta olarak şekillenirken Galatasaray aradaki toplam puan farkını azalttı.

 Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk maçında ilk yarı Türk Telekom  39 - 33 Galatasaray Doğa Sigorta olarak sonuçlandı.

3. Periyot, Türk Telekom 17 - 19 Galatasaray Doğa Sigorta puan durumu ile aradaki fark neredeyse kapandı.

4. Periyot' dun son 3 dakikasına yaklaşırken Türk Telekom 7-3  Galatasaray Doğa Sigorta puan durumuyla aradaki fark artarak skor tablosunda durum Türk Telekom 70 - 58 Galatasaray Doğa Sigorta halini aldı.

4. Periyot'ta puan durumu Türk Telekom 14  - 6 Galatasaray Doğa Sigorta olarak şekillenirken  Türk Telekom 78  -  66 Galatasary Doğa Sigorta  maç sonucuyla Türk Telekom, Türkiye Basketbol Ligi'nin galibi oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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