Türk Telekom 78 - 66 GS Doğa Sigorta

Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta takımlarının karşılaşmasıyla Ankara Arena'da başlayan Basketbol Lig'inin detayları Klasspor'da...
İşte detaylar...
1. Periyot'u Türk Telekom 20 - 12 Galatsaray Doğa Sigorta skoruyla, Türk Telekom önde tamamladı.
2. Periyot sonunda skor tablosu Türk Telekom 19 -21 Galatasaray Doğa Sigorta olarak şekillenirken Galatasaray aradaki toplam puan farkını azalttı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk maçında ilk yarı Türk Telekom 39 - 33 Galatasaray Doğa Sigorta olarak sonuçlandı.
3. Periyot, Türk Telekom 17 - 19 Galatasaray Doğa Sigorta puan durumu ile aradaki fark neredeyse kapandı.
4. Periyot' dun son 3 dakikasına yaklaşırken Türk Telekom 7-3 Galatasaray Doğa Sigorta puan durumuyla aradaki fark artarak skor tablosunda durum Türk Telekom 70 - 58 Galatasaray Doğa Sigorta halini aldı.
4. Periyot'ta puan durumu Türk Telekom 14 - 6 Galatasaray Doğa Sigorta olarak şekillenirken Türk Telekom 78 - 66 Galatasary Doğa Sigorta maç sonucuyla Türk Telekom, Türkiye Basketbol Ligi'nin galibi oldu.
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