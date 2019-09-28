﻿
Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-1 ÜMRANİYESPOR

Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor

Keçiörengücü, TFF 1.Lig'de 6. hafta mücadelesinde lider Ümraniyespor'u Aktepe Stadyumu'nda ağırladı. Keçiörengücü ve Ümraniyespor Kone ve Gomis'in golleriyle 1-1 berabere kaldılar.

128 Okunma

Keçiörengücü: Metin - Sertaç - Erdi - Süleyman - Burak - Abdulkadir - Uğur - Kone - Samet - Cem - Hüsamettin 

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak - Timur - Nouri - Bahadır - Emircan - Fernandes - Gökhan - Alaaddin - Gomis - Muhammed - Tarık 

10 puanla 1.Lig'de lider durumda olan Ümraniyespor, 9 puan ile 5. sırada bulunan başkent ekibi Keçiörengücü'ne konuk oluyor. 

1' Ümraniyespor'da Muhammed Gönülaçar sarı kart gördü. 

18' Ümraniyespor'da ikinci sarı kartı gören oyuncu Gomis.

26' GOLLLL Famoussa Kone, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçiriyor. 

Keçiörengücü 1-0 Ümraniyespor 

37' Keçiörengücü'nde ilk sarı kart... Abdulkadir Korkut sarı kart ile cezalandırılıyor. 

İlk yarı sonucu: Keçiörengücü 1-0 Ümraniyespor 

46' Oyuncu değişikliği... Ümraniyespor'da çıkan isim Timur, giren isim Serkan... 

51' Burak Aydın, Keçiörengücü'nde sarı kart görüyor.  

57' Keçiörengücü'nde Kone çıkıyor, giren oyuncu Abdulkadir Kuzey

62' Ümraniyespor'da sarı kart gören oyuncu Serkan Göksu. 

67' GOLLLL H.Gomis skoru eşitliyor. Ümraniyespor şok bir golle durumu 1-1 yapıyor. 

Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor 

69' Ümraniyespor'da çıkan oyuncu Emircan, giren oyuncu Lazar. 

78' Keçiörengücü'nde sarı kart... Erdi Dİkmen sarı kart görüyor. 

80' Keçiörengücü'nde Süleyman çıkıyor, giren oyuncu Madinda

82' Ümraniyespor'da Tarık Tekdal, sarı kart görüyor... 

88' Keçiörengücü'nde son değişiklik... Çıkan oyuncu Cem Ekinci, giren oyuncu Mendy. 

90' Kırmızı kart Ümraniyespor'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan oyuncu H. Gomis... 

90+1' Ümraniyespor'da çıkan oyuncu Bahadır, giren oyuncu Emre Kurt... 

Hakem Kutluhan Bilgiç, 5 dakikalık uzatmanın ardından son düdüğü çalıyor. 

MAÇ SONUCU: Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor 

 

 

 
Keçiörengücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Keçiörengücü - Ümraniyespor
2
Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?
2
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Ümraniyespor - Boluspor
Altay - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿