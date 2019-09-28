Keçiörengücü: Metin - Sertaç - Erdi - Süleyman - Burak - Abdulkadir - Uğur - Kone - Samet - Cem - Hüsamettin
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak - Timur - Nouri - Bahadır - Emircan - Fernandes - Gökhan - Alaaddin - Gomis - Muhammed - Tarık
10 puanla 1.Lig'de lider durumda olan Ümraniyespor, 9 puan ile 5. sırada bulunan başkent ekibi Keçiörengücü'ne konuk oluyor.
1' Ümraniyespor'da Muhammed Gönülaçar sarı kart gördü.
18' Ümraniyespor'da ikinci sarı kartı gören oyuncu Gomis.
26' GOLLLL Famoussa Kone, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçiriyor.
Keçiörengücü 1-0 Ümraniyespor
37' Keçiörengücü'nde ilk sarı kart... Abdulkadir Korkut sarı kart ile cezalandırılıyor.
İlk yarı sonucu: Keçiörengücü 1-0 Ümraniyespor
46' Oyuncu değişikliği... Ümraniyespor'da çıkan isim Timur, giren isim Serkan...
51' Burak Aydın, Keçiörengücü'nde sarı kart görüyor.
57' Keçiörengücü'nde Kone çıkıyor, giren oyuncu Abdulkadir Kuzey
62' Ümraniyespor'da sarı kart gören oyuncu Serkan Göksu.
67' GOLLLL H.Gomis skoru eşitliyor. Ümraniyespor şok bir golle durumu 1-1 yapıyor.
Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor
69' Ümraniyespor'da çıkan oyuncu Emircan, giren oyuncu Lazar.
78' Keçiörengücü'nde sarı kart... Erdi Dİkmen sarı kart görüyor.
80' Keçiörengücü'nde Süleyman çıkıyor, giren oyuncu Madinda
82' Ümraniyespor'da Tarık Tekdal, sarı kart görüyor...
88' Keçiörengücü'nde son değişiklik... Çıkan oyuncu Cem Ekinci, giren oyuncu Mendy.
90' Kırmızı kart Ümraniyespor'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan oyuncu H. Gomis...
90+1' Ümraniyespor'da çıkan oyuncu Bahadır, giren oyuncu Emre Kurt...
Hakem Kutluhan Bilgiç, 5 dakikalık uzatmanın ardından son düdüğü çalıyor.
MAÇ SONUCU: Keçiörengücü 1-1 Ümraniyespor
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