﻿
Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karşıyaka ile 1877 Alemdağ Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

127 Okunma

Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karşıyaka ile 1877 Alemdağ Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÜRCAN HASOVA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı, Özgür Güler, Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Direktör:

1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal, Cenkay Akdoğan, Gür Ege Gürel, Enes Çavuş, Ahmet Gündoğdu, Çağlar Özel, Alp Huy, Yusuf Demir, Mert Sarı, Erhan Göç, Oğuzhan Çimen

Teknik Direktör:

Hakem: GÜRCAN HASOVA, MERT TÜRK, MİKAİL CAN, GİRAY ŞAYLAN

﻿

ETİKETLER #Karşıyaka
Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor
Erbaaspor - Karşıyaka
İşte Erbaaspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿