Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karşıyaka ile 1877 Alemdağ Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÜRCAN HASOVA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı, Özgür Güler, Muhammet Fatih Öztekin
Teknik Direktör:
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1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal, Cenkay Akdoğan, Gür Ege Gürel, Enes Çavuş, Ahmet Gündoğdu, Çağlar Özel, Alp Huy, Yusuf Demir, Mert Sarı, Erhan Göç, Oğuzhan Çimen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: GÜRCAN HASOVA, MERT TÜRK, MİKAİL CAN, GİRAY ŞAYLAN
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