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Ofspor - Erokspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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OFSPOR - EROKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ofspor - Erokspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Ofspor ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ofspor - Erokspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Ofspor - Erokspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek

Ofspor: Alişan Ural, Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Talha Aydemir, Sabit Hakan Yılmaz, Bülent Kalecikli, Eren Görür, Philipp Alexander Angeler, Kürşat Alparslan Çil, Barış Çiçek, Arif Birşen

Teknik Direktör:

Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, MELİH KURTULUŞ, ÇAĞRICAN PAZARCIKLI, EMRE BULUT

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