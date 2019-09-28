Ofspor - Erokspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Ofspor - Erokspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek
Ofspor: Alişan Ural, Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Talha Aydemir, Sabit Hakan Yılmaz, Bülent Kalecikli, Eren Görür, Philipp Alexander Angeler, Kürşat Alparslan Çil, Barış Çiçek, Arif Birşen
Teknik Direktör:
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Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, MELİH KURTULUŞ, ÇAĞRICAN PAZARCIKLI, EMRE BULUT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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