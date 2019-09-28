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Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YUKATEL DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Syam Youssef, Davıd Pavelka, Harıs Hajradınovıc, Thıam Mame Baba, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, İlhan Depe, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, MEHMET SALİH MAZLUM, DENİZ CANER ÖZARAL, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN

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