Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Syam Youssef, Davıd Pavelka, Harıs Hajradınovıc, Thıam Mame Baba, Mustafa Pektemek, Abdul Rahman Khalılı, Karım Seıfeldın, İlhan Depe, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, MEHMET SALİH MAZLUM, DENİZ CANER ÖZARAL, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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