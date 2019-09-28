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Keçiörengücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Keçiörengücü - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 6. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Honore Gomıs, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, DENİZ TURGUT, BERSAN DURAN, OĞUZHAN AKSU

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