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Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor
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KARŞIYAKA - 1877 ALEMDAĞ SPOR

Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karşıyaka ile 1877 Alemdağ Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karşıyaka ile 1877 Alemdağ Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karşıyaka:

Teknik Direktör:

1877 Alemdağ Spor:

Teknik Direktör:

Hakem: GÜRCAN HASOVA, MERT TÜRK, MİKAİL CAN, GİRAY ŞAYLAN

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