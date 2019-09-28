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Ofspor - Erokspor
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OFSPOR - EROKSPOR

Ofspor - Erokspor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Ofspor ile Erokspor Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ofspor - Erokspor

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Ofspor ile Erokspor Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ofspor:

Teknik Direktör:

Erokspor:

Teknik Direktör:

Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, MELİH KURTULUŞ, ÇAĞRICAN PAZARCIKLI, EMRE BULUT

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