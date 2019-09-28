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Keçiörengücü - Ümraniyespor
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KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR

Keçiörengücü - Ümraniyespor

TFF 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Keçiörengücü - Ümraniyespor

TFF 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Keçiörengücü:

Teknik Direktör:

Ümraniyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, DENİZ TURGUT, BERSAN DURAN, OĞUZHAN AKSU

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