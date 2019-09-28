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Adanaspor - Altay
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ADANASPOR - ALTAY

Adanaspor - Altay

TFF 1. Lig 6. haftasında Adanaspor ile Altay 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adanaspor - Altay

TFF 1. Lig 6. haftasında Adanaspor ile Altay 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor:

Teknik Direktör:

Altay:

Teknik Direktör:

Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, ÖNDER YILMAZ, MEHMET EMİN TUĞRAL, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ

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