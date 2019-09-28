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Bursaspor - BB Erzurumspor
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BURSASPOR - BB ERZURUMSPOR

Bursaspor - BB Erzurumspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Bursaspor ile BB Erzurumspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor - BB Erzurumspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Bursaspor ile BB Erzurumspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor:

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor:

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ, HAKAN KARABALCIK, GÜREL UZUNER

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