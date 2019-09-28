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BOLUSPOR - İSTANBULSPOR

Boluspor - İstanbulspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Boluspor ile İstanbulspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor - İstanbulspor

TFF 1. Lig 6. haftasında Boluspor ile İstanbulspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor:

Teknik Direktör:

İstanbulspor:

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, BARAN ERASLAN, SEZGİN ÇINAR, ALPER ORAN

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