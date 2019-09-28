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GALATASARAY - FENERBAHÇE

Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray:

Teknik Direktör:

Fenerbahçe:

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ZORBAY KÜÇÜK

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