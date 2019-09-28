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Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa
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YUKATEL DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa Denizli Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa Denizli Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Yukatel Denizlispor:

Teknik Direktör:

Kasımpaşa:

Teknik Direktör:

Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, MEHMET SALİH MAZLUM, DENİZ CANER ÖZARAL, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN

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