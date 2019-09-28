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ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor:

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor:

Teknik Direktör:

Hakem: HALİL UMUT MELER, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, EKREM KAN, MUSTAFA AYDIN

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