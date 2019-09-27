M.Başakşehir - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak M.Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, CİHAN ATAŞ
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