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M.Başakşehir - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında M.Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak M.Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Marko Scepovıc, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, CİHAN ATAŞ

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