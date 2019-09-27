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Başkent derbisi yurtdışında yayınlanacak
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BAŞKENT DERBİSİ YURTDIŞINDA YAYINLANACAK

Başkent derbisi yurtdışında yayınlanacak

7 sene aradan sonra ilk kez oynanacak Ankara derbisine yurtdışından da yoğun ilgi gerçekleşti.

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7 sene aranın ardından Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği derbisi, Fransa ve Hırvatistan spor kanallarında naklen yayınlanacak. Böylelikle ilk kez Ankara derbisi, yurtdışında izlenmiş olacak. 


                                                                     
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