﻿
Kadınlar Süper Ligi'nin sponsoru belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

KADINLAR SÜPER LİGİ'NİN SPONSORU BELLİ OLDU

Kadınlar Süper Ligi'nin sponsoru belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru Herbalife Nutrition Türkiye oldu. Herbalife Nutrition Türkiye, 3 yıl boyunca ligin isim sponsoru olacak.

100 Okunma

Global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalayacağı anlaşma ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında 2 Ekim 2019 Çarşamba günü, Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenecek basın toplantısıyla isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacak.

ETİKETLER
Başkent derbisi yurtdışında yayınlanacak
Derbinin hakemi Ümit Öztürk
Rahmetullah Mustafa Kaplan'a teşekkür etti
Giray Kaçar Ankaragücü'nde
Spor Ankara'nın konuğu Volkan Yıldırım'dı
"Maça Çeyrek Kala" bu akşam 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿