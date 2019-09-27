Kadınlar Süper Ligi'nin sponsoru belli oldu

Global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalayacağı anlaşma ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında 2 Ekim 2019 Çarşamba günü, Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenecek basın toplantısıyla isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacak.
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