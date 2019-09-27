Derbinin hakemi Ümit Öztürk

Yapılan atamalar sonucunda Başkent derbisinde MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Ümit Öztürk olarak açıklandı. Ümit Öztürk, bu sezon Süper Lig'de 1 maç yönetti. 3. haftada oynanan ve 2-2 sonuçlanan Konyaspor - Antalyaspor maçında düdük çalan Ümit Öztürk, 7 yıl sonra oynanacak tarihi derbide düdük çalacak.

Ümit Öztürk kimdir?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asıl mesleği mühendislik olan Öztürk, ilk maçını 19 Eylül 2012'de Ziraat Türkiye kupası'nda Utaş Uşakspor - Afyonkarahisarspor maçıyla yönetmiştir. Süper lig'de 2015-2016 sezonundan beri yer alan Öztürk, 3 çocuk babası ve halen aktif olarak Süper Lig hakemliği yapmaktadır.