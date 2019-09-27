Rahmetullah Mustafa Kaplan'a teşekkür etti

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek, kariyerindeki ilk resmi golünü kupa maçında Osmaniyespor ağlarına gönderdi. Eryaman Stadı'nda Osmaniyespor ile oynanan maçta rakibine karşı takımının ilk golünü atan Rahmetullah gol sevincini hem maçta, hem de sosyal medya yaşadı. Attığı golün ardından teknik direktörü Mustafa Kaplan'a koşan Rahmetullah, sosyal medya aracılığı ile de Kaplan'a teşekkür etti. Genç oyuncu sosyal medya hesabından "Kariyerimdeki ilk golüm.Üzerimde emeği olan Mustafa Hocam’a sonsuz teşekkürler.Bugünleri gösteren Allah’a şükürler olsun" açıklaması yaptı.