Giray Kaçar MKE Ankaragücü'nde
Yakın zamanda futbolu bıraktığını açıklayan Giray Kaçar'ın yolu yeniden Başkent'e düştü. Giray Kaçar, Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak göreve başladı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in ekibinde yer alacak olan 34 yaşındaki Giray Kaçar, bugün görevine başladı. Giray, yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu.
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