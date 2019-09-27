﻿
Giray Kaçar Ankaragücü'nde
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRAY KAÇAR ANKARAGÜCÜ'NDE

Giray Kaçar Ankaragücü'nde

Ankara futbolunun yetiştirdiği önemli futbolculardan olan Giray Kaçar, MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

452 Okunma

Giray Kaçar MKE Ankaragücü'nde 

Yakın zamanda futbolu bıraktığını açıklayan Giray Kaçar'ın yolu yeniden Başkent'e düştü. Giray Kaçar,  Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak göreve başladı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in ekibinde yer alacak olan 34 yaşındaki Giray Kaçar, bugün görevine başladı. Giray, yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu.

 
Başkent derbisi yurtdışında yayınlanacak
Derbinin hakemi Ümit Öztürk
"Maça Çeyrek Kala" bu akşam 20:00'da
C Blok'un 6'ıncı bölümü yayınlandı
2
Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?
2
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿