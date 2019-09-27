Spor Ankara'nın konuğu Volkan Yıldırım'dı

Merve Kılıç ve AASKF başkanı Murat Kandazoğlu'nun sunduğu Spor Ankara programının bu hafta konuğu Volkan Yıldırım Spor kulübü başkanı Volkan Yıldırım'dı.

Amatör futbolun konuşulduğu tek program olan Spor Ankara'da Volkan Yıldırım, tesisleşme sıkıntısından söz etti. Kandazoğlu ise yaşanan seçim süreciyle ilgili olarak, "Spor kulüpleri birer eğitim yuvasıdır. Tesisleşmelerin çoğalması lazım. Kırgınlıklar unutulmalı. Birlik beraberlik olunmalı. Genel kurullar hesaplaşma yeridir. Sporcu sayımız yetersiz. Tesisleşme eksikliğinden kaynaklanıyor bu durum. Semt kulüpleri yaşatılmalı, Belediye başkanımız Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı'ndan Ankara için pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Avrupa'da kulüpler, bütçelerinin %10'unu altyapılara aktarıyor." dedi.

Spor köyleri yapılsın

Eski futbolcu ve Volkan Yıldırım spor kulübünün başkanı Volkan Yıldırım ise, "Türkiye'de ilk kapatılan yer hep altyapı oluyor.Çoğu futbolcu olmak vaadiyle futbolcu adayları kandırılıyor. Amatör takımların altyapıları önemli. Asıl altyapı amatör kulüplerdir. Akla sadece profesyonel kulüpler geliyor bu yanlış. Ankara'ya spor köyü yapılmalı. 19 Mayıs bir futbol mabediydi. Sadece stadyum değil, spor merkezleri yapılmalı." dedi.

Futbolcu başına 300 lira kesiliyor

Volkan Yıldırım, amatör kulüpler olarak çok zor dönemlerden geçtiklerini ve bazen su bile almakta zorlandıklarını belirtti. Yıldırım, "Kapanan her amatör kulüpte 100 futbolcu heba oluyor. Futbolcu başına amatör kulüplerden 300 lira kesiliyor. Futbolcu başı 150 lira aktarma bedeli alınıyor. Lige katılım bedeli ödemek saçma çünkü bizler lisans almış kulüpleriz. Ekstra bunu ödemek çok büyük külfet yaratıyor." derken, Kandazoğlu ise, "Futbol ve siyaset birlikte yürümememli. Biz daha çok kulüp açılsın istiyoruz. Daha çok semt kulüpleri açılmalı. Stadyumların dışında spor köyleri, spor tesisleri açılmalı. Amatör kulüpler desteklenmeli, birlik ve beraberlik sağlanmalı" diye konuştu.