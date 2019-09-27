"Maça Çeyrek Kala" bu akşam 20:00'da

Haftalık maç yorumlarının yapıldığı Maça Çeyrek Kala'da bu hafta Mert Dokuzoğlu'nun konuğu Gazeteci Yazar Ali Öcal.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ankara takımların son durumlarını ve oynanacak maçların değerlendirilmesinin yapılacağı "Maça Çeyrek Kala", her cuma saat 20:00'da Mert Dokuzoğlu ve Aykut Ali Öcal'ın sunumuyla Klasspor TV ekranlarında Ankaralı futbolseverlerle buluşacak

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