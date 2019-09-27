﻿
M.Başakşehir - Çaykur Rizespor
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR

M.Başakşehir - Çaykur Rizespor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında M.Başakşehir ile Çaykur Rizespor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

168 Okunma

M.Başakşehir - Çaykur Rizespor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında M.Başakşehir ile Çaykur Rizespor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir:

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor:

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZAY, CİHAN ATAŞ

﻿

Beşiktaş - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Beşiktaş - M.Başakşehir
İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿