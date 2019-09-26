Gençlerbirliği 4. tura yükseldi

Gençlerbirliği: Diallo - Halil İbrahim - Bjarsmyr - Yasin - Sefa - Rahmetullah - Mats - Erdem - Soner - Arda - İlker
Osmaniyespor: Alp - Burak -Semih - Kerim - Hamza - Metehan - Hamit - Cihad - Taşkın - Vedat - Onur
Gençlerbirliği'nde Übeyd, Ahmet Oğuz, Berat, Stancu, Ayite, Rahmi Can, Candeias, Diallo, Flavio, Abdullah ise yedekler arasında bulunuyor.
Müsabakayı Hakan Ceylan yönetiyor.
4' Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen sarı kart görüyor.
14' GOLLLL Rahmetullah Berişbek, ceza sahası yayının gerisinden çok şık bir vuruşla, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçiriyor.
Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
35' Gençlerbirliği'nde ikinci sarı kart gören oyuncu Rahmetullah Berişbek.
36' Sefa Yılmaz, kaleciyi geçiyor ama pozisyonunu kaybediyor, şut açısını yitiriyor.
45' Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar sarı kart görüyor.
İLK YARI: Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
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İkinci yarı başladı...
54' Oyuncu değişiklikleri... Osmaniyespor'da Taşkın Kartal yerine Hasan Aktürk, Gençlerbirliği'nde ise Soner Dikmen yerine Sadıo Diallo oyuna dahil oluyor.
56' GOLLLL Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar kendi kalesine gol atıyor.
Gençlerbirliği 2-0 Osmaniyespor
60' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu ilk golün sahibi Rahmetullah, giren oyuncu Candeias.
66' Osmaniyespor'da ikinci oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu Burak Kara, giren oyuncu Furkan Demir.
71' Osmaniyespor'da sarı kart gören oyuncu Semih Üstün.
76' Gençlerbirliği'nin 3. ve son oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu İlker Karakaş, giren oyuncu Ayite.
79' Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, net bir gol fırsatından yararlanamıyor. Kalecinin sağından aşırtması ağlarla buluşmuyor.
82' Osmaniyespor'da oyuncu değişikliği... Metehan Mimaroğlu'nun yerine Buğrahan Baran girdi.
Hakem maçın son düdüğünü çalıyor ve Kırmızı siyahlı başkent ekibi, kupada 4. tura yükselen ekip oluyor.
MAÇ SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 OSMANİYESPOR
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