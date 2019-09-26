﻿
Gençlerbirliği 4. tura yükseldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ 4. TURA YÜKSELDİ

Gençlerbirliği 4. tura yükseldi

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Eryaman Stadyumu'nda Osmaniyespor'u ağırladı. Rahmetullah ve Hamit (kk) golleriyle başkent ekibi, 4. tura yükseldi.

571 Okunma

Gençlerbirliği: Diallo - Halil İbrahim - Bjarsmyr - Yasin - Sefa - Rahmetullah - Mats - Erdem - Soner - Arda - İlker 

Osmaniyespor: Alp - Burak -Semih - Kerim - Hamza - Metehan - Hamit - Cihad - Taşkın - Vedat - Onur 

Gençlerbirliği'nde Übeyd, Ahmet Oğuz, Berat, Stancu, Ayite, Rahmi Can, Candeias, Diallo, Flavio, Abdullah ise yedekler arasında bulunuyor. 

Müsabakayı Hakan Ceylan yönetiyor. 

4' Gençlerbirliği'nde Soner Dikmen sarı kart görüyor. 

14' GOLLLL Rahmetullah Berişbek, ceza sahası yayının gerisinden çok şık bir vuruşla, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçiriyor. 

Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor 

35' Gençlerbirliği'nde ikinci sarı kart gören oyuncu Rahmetullah Berişbek. 

36' Sefa Yılmaz, kaleciyi geçiyor ama pozisyonunu kaybediyor, şut açısını yitiriyor.  

45' Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar sarı kart görüyor. 

İLK YARI: Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İkinci yarı başladı...

54' Oyuncu değişiklikleri... Osmaniyespor'da Taşkın Kartal yerine Hasan Aktürk, Gençlerbirliği'nde ise Soner Dikmen yerine Sadıo Diallo oyuna dahil oluyor. 

56' GOLLLL Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar kendi kalesine gol atıyor. 

Gençlerbirliği 2-0 Osmaniyespor 

60' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu ilk golün sahibi Rahmetullah, giren oyuncu Candeias. 

66' Osmaniyespor'da ikinci oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu Burak Kara, giren oyuncu Furkan Demir. 

71' Osmaniyespor'da sarı kart gören oyuncu Semih Üstün. 

76' Gençlerbirliği'nin 3. ve son oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu İlker Karakaş, giren oyuncu Ayite. 

79' Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, net bir gol fırsatından yararlanamıyor. Kalecinin sağından aşırtması ağlarla buluşmuyor. 

82'  Osmaniyespor'da oyuncu değişikliği...  Metehan Mimaroğlu'nun yerine Buğrahan Baran girdi.

Hakem maçın son düdüğünü çalıyor ve Kırmızı siyahlı başkent ekibi, kupada 4. tura yükselen ekip oluyor. 

MAÇ SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 OSMANİYESPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C Blok'un 6'ıncı bölümü yayınlandı
C Blok bugün 20:00'da
2
Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?
2
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
1
Gençlerbirliği Lidere çelme taktı
5
Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor maç sonu açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿