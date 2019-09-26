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Süper Amatör Lig başlıyor...
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SÜPER AMATÖR LİG BAŞLIYOR...

Süper Amatör Lig başlıyor...

Bayram Akyer anısına yapılacak olan Süper Amatör Ligler yarın start veriyor...

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  2019-2020 futbol sezonunda yitirdiğimiz amatör futbol emekçisi Değerli Bayram Akyer adıyla düzenlenecek olan Süper Amatör Lig yarın AASKF'nin düzenlediği etkinlikle start veriyor.  Ligler, yarın saat 16:00'da oynanacak Devlet Tiyatroları - Yenimahalle Belediye Spor karşılaşmasının öncesinde saat 15:00'da oynanacak  Şöhretler Karması maçıyla başlayacak.

 Ayrıca etkinlikte  ebediyete uğurladığımız tüm değerli spor insanları ve AASKF'de yıllarca etkin görev almış Bayram Akyer'in adına AASKF tarafından Lokma ikramı yapılacak.

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