﻿
Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da

Amatör Spor'un konuşulduğu tek program Spor Ankara, bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de...

232 Okunma

 AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ve Gazeteci Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Spor Ankara, bu akşam  20:00'de konuğu Volkan Yıldırım Spor Kulübü Başkanı Volkan Yıldırım ile Klasspor TV ekranlarında sizlerle..

BAL LİG'lerinde neler oluyor?

SAL Lig'lerinde hazırlıklar ne durumda?

Hepsi saat 20:00'de Klasspor TV'de

Kaçırmayın...

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ. https://goo.gl/XaPmpu

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

ETİKETLER
Gençlerbirliği 4. tura yükseldi
Süper Amatör Lig başlıyor...
C Blok'un 6'ıncı bölümü yayınlandı
AASKF, Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi
Türk Telekom sezona hazır
C Blok bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿