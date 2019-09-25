AASKF, Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi

“AASKF Disiplin süreci böyle başladı”

AASKF’nin Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile yaşadığı disiplin süreci 2017 Ekim ayında yapılan TASKK Genel Kurulu yönetimine AASKF Başkanı’nın alınmamasıyla fitillenmişti. Konfederasyon yönetimine getirilen Federasyon Yönetim kurulundan bazı üyeler, Federasyon Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Murat Kandazoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini dile getirmişlerdi ve bu istekleri çoğunluk tarafından reddedilmişti. Mayıs 2018 tarihinde ise Kandazoğlu, kimin verdiği belli olmayan bir dilekçe ile disiplin kuruluna sevkedilmişti. Disiplin gerekçesine belge olarak da iki gazete küpürü gösterilmişti.

Federasyon’a yapılan yardımlar ise disiplin gerekçesiyle kesilmişti. TASKK ile yaşanan sıkıntılı süreç daha sonraları TFF’ye de taşınmıştı ve TFF, AASKF’nin yetkilerini askıya almıştı.

“Kandazoğlu: Haklı olduğumuz mücadelemize devam edeceğiz.”

Yaşanan tüm hukuki süreçle ilgili olarak 20 Eylül’de Kandazoğlu’nun önemli açıklamalarda bulunduğu ve AASKF’nin kulüplerine bilgilendirme yaptığı bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya kulüplerin yöneticileri katılım gösterirken toplantıya desteğin yoğunluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Toplantı, katılımcıların hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirici slayt gösterisi ile başladı. Sunum sonrasında Kandazoğlu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Amatör sporun sorunlarından ve bu sorunlarla ilgili neler yapılabileceği hakkındaki görüşlerini aktaran Kandazoğlu, “Bizim tek bir suçumuz var, o da hizmet etmek. Bizim suçumuz kulüplerimizin sıkıntılarını dile getirmek, onlara dertlenmek ve haklarını savunmak. “ ifadelerini kullandı. Kandazoğlu, “ Biz amatör spor sevdalılarıyız, bizim kişilerle işimiz olmaz. Kurumsal hareket etmek zorundayız.” diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve haksızlık yapıldığını belirtti. Kandazoğlu ayrıca AASKF'nin el koyulan parasının bir an önce ödenmesi gerektiğini vurgulayarak 263 tane kulübün cezalandırılmaması gerektiğini ifade etti

“Akyer: “Burayı basamak olarak görenlere prim vermeyin.”

Toplantının soru - cevap kısmında söz alan kulüp başkanlarından Kandazoğlu’na destek yağdı. Toplantıda amatör spora hayatını adayan yitirdiğimiz Bayram Akyer’in oğlu da konuşma yaptı. Kandazoğlu’na destek veren ve yapılan haksızlıkları dile getiren Akyer, kürsüden “Burayı basamak olarak görenlere prim vermeyin.” diye seslendi.

Gazeteci Yazar Ali Öcal’da kürsüye çıkarak haksızlıklara karşı sesini yükseltti. Gazete küpürleri ile konuşmasını gerçekleştiren Öcal, amatör spora özellikle de medyada yeterli desteğin verilmediğini dile getirdi. AASKF Onursal Başkanı Rıza Sümer de kürsüden Kandazoğlu yönetimine desteğini belirtti.