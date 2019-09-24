Türk Telekom sezona hazır

Klassspor, Türk Telekom'un sezon öncesi yaptığı kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbol takımının yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbol takımının yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Kıraç, “Bugüne kadar spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü kurumsal desteği aynen sürdürüyoruz. Yeni sezonda da Ankaralı basketbol severlerin yüzlerini hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki FIBA Şampiyonlar Ligi’nde güldürecek bir performans sergilemek istiyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık.” dedi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi Basketbol Süper Ligi’nin başlamasından hemen önce Ankara’da spor basınına yeni sezona dair beklentilerini anlattı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, geçen sezon başarılı bir mücadele verdiklerini kaydederek Süper Lig’e yeniden çıktıkları ilk sezonda Türkiye’yi EuroCup’ta temsil etme başarısı da gösterdiklerini hatırlattı. Geçtiğimiz yıl ligde Play Off’a kalma başarısı gösterdiklerini ifade eden Kıraç, “Bütün bunları Süper Lig’e geri döndüğümüz ilk senede başarmamız, basketbola verdiğimiz kurumsal desteğin ve doğru planlamanın eseri. Bugüne kadar spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü desteği aynen sürdürüyoruz. Yeni sezonda da Ankaralı basketbol severlerin yüzlerini hem Türkiye’de hem de Avrupa’da güldürecek bir performans sergilemek istiyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık” diye konuştu. Başkan Yusuf Kıraç, bu yılki hedeflerinin maç maç düşünerek Play Off’a kalmak ve Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.