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Fikret Orman İstifa edeceğini duyurdu
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FİKRET ORMAN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

Fikret Orman İstifa edeceğini duyurdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamamayı düşündüğünü söyledi. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

FİKRET ORMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, insanlarla bir araya geldiğinde gencecik çocukların kendisine karşı örgütlendiğini gördüğünü belirterek, “10 kişi bağırtıyorlar, sosyal medya üstünde yayınlıyorlar. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını artık divan mı götürecek seçime kadar ya da biz olağanüstü karar alıp devam edeceğiz, onu divan başkanıyla konuşacağım. Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Biz küfürü hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş’ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş’ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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"Fikret Orman, benim için artık olmayan birisi"
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