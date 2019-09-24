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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

C Blok'ta bu hafta yine çok önemli değerlendirmeler yapılacak.

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Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını konuşacak.

7.5 sene sonra ligde 'Başkent Derbisi' heyecanına C Blok'ta değinilecek.

 Gençlerbirliği'nin Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ilgili teknik analizler sizlerden gelecek yorumlar ışığında şekilleniyor ve ekranlarınıza geliyor. Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırladığı Türkiye'nin 'Tek' Gençlerbirliği programı 'C Blok' canlı yayınla bu akşam saat 20.00'de 

 

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