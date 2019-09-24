Haftanın Nabzı'nda neler konuşuldu?

Klasspor Tv ekranlarında, Klasspor Tv Genel yayın yönetmeni Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı programında eski futbolcu ve teknik adam Müjdat Yalman ve gazeteci Orhan Kemal Erkılıç yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün istediği bir oyun oynandı

MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe deplasmanında aldığı 2-1 mağlubiyetin konuşulduğu programda, "Ankaragücü'nün istediği bir oyun oynandı. Fenerbahçe maçında iyi bir futbol oynandı ve mücadele gücü yüksek bir Ankaragücü vardı. Şut çekmek, orta açmak bunlar futbolda en öenmli olgular ama şu an bunları yapamayan bir Ankaragücü var. Ankaragücü'nün yediği ilk gol bariz hakem hatası. VAR kararına neden başvurulmuyor anlamak mümkün değil. Köşe vuruşlarına VAR karışmıyormuş. Şimdiye kadar kural hatası nedeniyle Türkiye'de 5 maç iptal olmuş. Türkiye'de nedense VAR kararları çok uzun sürüyor. Avrupa'da 30 saniye bile sürmüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Ankaragücü, sezonun en iyi futbolunu oynadı kendi açısından." denildi.

Rotasyon durumu yok

Ankaragücü'nün geçen sezon ki kadrosunu koruduğu dile getirilirken, "Korcan, sezonun en iyisi şu ana kadar. Fenerbahçe maçında hatalı gol yemiş olsa da elinden geleni yapıyor. VAR maç içinde hep uygulanmalı, pozisyonların hepsinde olmalı. Ankaragücü'nde rotasyon durumu olmadığından, kenardan gelebilecek skorer oyuncu da yok. Geçen sezon ki kadro korunuyor, bu kadro geçen sene Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmişti. Futbolcularda rakip seçmek gibi bir adet var. Fenerbahçe maçında ortaya konan iyi mücadele, sezonun geri kalan maçlarına da yansımalı. Ankaragücü, altyapıdan çıkan oyuncuları sattığından dolayı şu an bu durumda. Gençlerbirliği örnek alınmalı, alt ligde oynarken futbolcusunu Roma'ya 3 milyon Euro'ya sattılar. Altyapı futbolcuları kalmış olsalar, rotasyon ve kadro derinliği sağlanmış olur." denildi.

Polomat'ın oyun stili Pogba'ya benziyor

Gençlerbirliği'nin lider Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili ise, "Gençlerbirliği'nde bu maç Polomat çok kötüydü. Polomat, 2 sezon önce oynayan Pogba stili, agresif bir futbolcu. Berat, Gençlerbirliği'nin kendisidir. Berat, kanatlarda oyunu değiştirebilen bir futbolcu ve farkını ortaya koyuyor. Diallo'nun defansı, Berat'tan daha kuvvetli ama ofansif gücü düşüyor takımın. Mustafa Kaplan'ın Berat ile ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorum. Berat, düzenli forma giydiğinde 5 Milyon Euro gibi rakamlara Avrupa'ya gider. Diallo'nun ise gelecek sene kalacağı bile belli değil. Sessegnon, Alanyaspor maçında fark yarattığını düşünüyorum. Sio ve Candeias'da iyi futbol oynadılar. Mustafa hoca, bu tip kaoslara izin veriyor." açıklamaları yapıldı.

Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı hakkında

7.5 sene aradan sonra oynanacak Ankara derbisiyle ilgili programda şunlar kaydedildi; "Gençlerbirliği'nin orta alanı çok güçlü ve alternatifler fazla. Ankaragücü'nün ise defans hattı kuvvetli ve Fenerbahçe maçında olduğu gibi Orgill'i defans arkasına sarkıtabilirlerse tehlikeli olabilirler. Buna karşın sarı lacivertlilerin orta sahası ağır ve güçsüz. Gençlerbirliği'nin bekleri zayıf. Ahmet Oğuz ve Polomat istenilen seviyede değiller. Ankaragücü kendi seyircisi önünde avantajlı olacak. Gençlerbirliği ise misafir takım olarak sahada yer alacak. Metin Diyadin 2'de 0 yaptı ama kredisi hala var. Mustafa Kaplan'ın ise kredisi bitti ve eğer bu hafta kaybederlerse görevi sonlanabilir." denildi.

Diğer Ankara takımları neler yaptı?

Osmanlıspor'da ilginç bir süreç yaşanıyor. Ekonomik çöküşe geçtiler. Mertan sezona etkisiz başladı. Beykan Şimşek ise biraz daha sezona hazır başladı. Osmanlıspor, kritik bir galibiyet aldı ama 3 puanın silinmesi ve transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirecek gibi. Kiralık olarak gönderdiği futbolcuları bu sene Osmanlıspor'u kurtarıyor. Keçiörengücü ise bu hafta deplasmanda Altay ile golsüz berabere kaldı ve ligde henüz mağlup olmadılar. İç sahada iyi oyanayan ve suni çimin avantajını iyi kullanan bir ekip. Kemik kadrolarını korudular. 3 maçın ikisi kendi sahasında Keçiörengücü'nün. Hacettepe - Kırklareli maçında ilk yarı seyir zevki oldukça düşüktü. Nitekim mağlup oldular. Bakspor'a yazık oldu iyi oynadığı maçta kaybetti. Ankara Demirspor, 2 iç saha maçını galip bitirdi. Namağlup gidiyorlar. Etimesgut belediyespor'un tesis sıkıntıları olsada hedefi olan güçlü bir ekip. Çankaya FK, 4 maçta 4 puan topladı ve iyi bir görüntü sergilemiyorlar ve onlarda da tesis sıkıntıları mevcut.