﻿
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

96 Okunma

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Isaac Cofıe, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Seyedmajıd Hosseını, Donısı Avdıjaj, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET CEM SATMAN, MUSTAFA SÖNMEZ, CİHAN AYDIN

﻿

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
C BLOKTA TRABZONSPOR MAÇI DEĞERLENDİRİLDİ
5
Mustafa Kaplan: Şanssızlık Kırıldı
Maç Sonu Ertaç, Toure ve Sese'den açıklamalar
1
TRABZONSPOR 2-2 GENÇLERBİRLİĞİ
Trabzonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿