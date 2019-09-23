Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Isaac Cofıe, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Seyedmajıd Hosseını, Donısı Avdıjaj, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET CEM SATMAN, MUSTAFA SÖNMEZ, CİHAN AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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