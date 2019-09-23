Beşiktaş - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Vodafone Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Douglas Pereıra Dos Santos, Atıba Hutchınson, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Necip Uysal, Adem Ljajıc, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
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M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic
Teknik Direktör:
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Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, SERKAN OK, HAKAN YEMİŞKEN, HAKAN CEYLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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