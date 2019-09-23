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Beşiktaş - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - M.BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Vodafone Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SUAT ARSLANBOĞA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Park

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Douglas Pereıra Dos Santos, Atıba Hutchınson, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Necip Uysal, Adem Ljajıc, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic

Teknik Direktör:

Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, SERKAN OK, HAKAN YEMİŞKEN, HAKAN CEYLAN

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