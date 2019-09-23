Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Haftanın Nabzı’nda bu hafta

Ankaragücü, Fenerbahçe maçında nasıl oynadı?

Hakem hataları nelerdi?

Maçta kural hatası var mı?

Yönetim’in açıklamaları ve tepkisi sizce yeterli miydi?

Ankara derbisi öncesi Ankaragücü’nde son durum.

Gençlerbirliği’nde neler oluyor?

Mustafa Kaplan, Berat’ı neden ilk 11’de oynatmadı?

Berat Ayberk Özdemir – Mustafa Kaplan dosyası bu programda…

5 maçta alınan 2 puana rağmen Kaplan’ın açıklamaları sizi tatmin ediyor mu?

Kaplan son kredisini Alanyaspor maçında harcadı mı?

Osmanlıspor kısıtlı kadrosu ile Altınordu’yu nasıl yendi?

Keçiörengücü yenilmeden yoluna devam ediyor.

Hacettepe yine kazanamadı. Hacettepe’de neler oluyor?

Etimesgut Belediyespor, Ankara Demirspor, Bak Spor’un 2’nci ligdeki durumları, 3’ncü lig takımlarının değerlendirmeler.

Ve çok daha fazlası.

Bülent Atlas ve Müjdat Yalman’ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı’nda bu hafta deneyimli gazeteci Orhan Kemal Erkılıç konuk.

Konuşulmayanların konuşulduğu program Haftanın Nabzı bu pazartesi ve her pazartesi saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında.

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