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Gençlerbirliği Lidere çelme taktı
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GENÇLERBİRLİĞİ LİDERE ÇELME TAKTI

Gençlerbirliği Lidere çelme taktı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman stadında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Gençlerbirliği, maçtan 1-1'lik beraberlik ile ayrılarak 5 maç sonunda 2 puana ulaştı.

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Başkent ekibi Gençlerbirliği, lige fırtına gibi başlayan ve 4 maçta 4 galibiyet alan Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak, rakibine ilk puan kaybını yaşattı. Gençlerbirliği, ilk yarıda etkisiz bir görüntü sergilerken maçın 45+2. dakikasında Stancu'nun penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci yarısında toparlanan Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile eşitliği sağladı. Golde kırmızı siyahlıların beki Polomat'ın hatası vardı. Maçın ilerleyen bölümlerinde Sessegnon ile orta sahayı hızlı geçen Gençlerbirliği, gol bulamadı. Aytemiz Alanyaspor ise Bammou ve Cisse ile gol arayışlarından sonuç çıkaramadı.

Maçı Eryaman Stadyumu'nda 3636 kişi izledi. Gençlerbirliği'nde Polomat, Candeias, Baiano sarı kart görürken, Akdeniz ekibinde Djalma, Bakasetas ve Welinton sarı kart gören futbolcular oldu. Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçta 2 değişiklik yaptı. 61. dakikada Stancu yerine Ayite ve Diallo yerine Berat'ı oyuna soktu. Maçın adamı verilen oylar ile Bogdan Stancu seçildi. Gençlerbirliği, bu sonucun ardından galibiyet ile yine tanışamazken 5 maçta 2 puan ile son sıradaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki ilk puan kaybını yaşarken 13 puan ile liderliğini sürdürdü. 
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor maç sonu açıklamalar
Gençlerbirliği 1-1 Aytemiz Alanyaspor
1
Gençlerbirliği - Alanyaspor
1
Gençlerbirliği Ulusal Lisans Aldı
Osmanlıspor'un 3 puanı silindi
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