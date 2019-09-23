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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor:

Teknik Direktör:

Trabzonspor:

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET CEM SATMAN, MUSTAFA SÖNMEZ, CİHAN AYDIN

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