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Beşiktaş - M.Başakşehir
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BEŞİKTAŞ - M.BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş - M.Başakşehir

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile M.Başakşehir Vodafone Park Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beşiktaş - M.Başakşehir

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile M.Başakşehir Vodafone Park Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş:

Teknik Direktör:

M.Başakşehir:

Teknik Direktör:

Hakem: SUAT ARSLANBOĞA, SERKAN OK, HAKAN YEMİŞKEN, HAKAN CEYLAN

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