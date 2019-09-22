Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor maç sonu açıklamalar

Başkent ekibi Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor Stancu ve Ceyhun Gülselam'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Maç sonu Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ve Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

En etkili silahları duran toplardı ve ona rağmen golü yedik

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Geçen hafta oynadığımız oyunu oynayamadık ama şans yüzümüze güldü ve penaltı golüyle öne geçtik. Rakibimizin en etkili silahı duran toplardı ve biz bunu arkadaşlarla konuştuk ama ona rağmen golü yedik. Üzerimizde bir basiretsizlik var. 5 maç sonunda 2 puan bizim için iyi değil. Oyuncu grubumuza inanıyorum. Galibiyet ile tanışsaydık iyi olacaktı." açıklamasında bulundu.

Maça Erdem ile başlayacaktık

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Oynadığımız Rize ve Gazişehir maçı dahil olmak üzere 6 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Maça Erdem ile başlayacaktık ama maç sabahı karnı ağrıdığı için Ahmet Oğuz ile maça başladık. Sol bekte ise Halil İbrahim 3 idman kaçırdı. Aynı takımla sahada olmak istedik geçen hafta iyi oynadığımız için. Berat'ın ufak ağrısı olunca da Diallo ile başladık, bundan sonra kurgumuz farklı olabilir." dedi.

Diallo bir süre sonra oyundan düştü

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İkinci yarıda oyuna çıktığımızda maçı 0-0 gibi düşündük. Diallo bir süre sonra oyundan düştü ama Berat'ı oyuna soktuk. Mağlup bile olabilirdik, Cisse kaçırmasaydı. Üretkenliğimiz azdı, ben takıma önde oynayın diyorum ancak skor psikolojisiyle geriye yaslandık. Diallo yorulduğu için Berat'ı tercih ettik ilerleyen bölümde" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut ise maç sonu şu ifadeleri kullandı;

Namağlup devam ediyoruz

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, "Bugün Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarı iyi oyun sergileyemedik. İkinci yarı ise elimizden geleni yaptık ve 2-3 pozisyon yakaladık. Cisse değerlendirebilse galip gelebilirdik. Ama burada 1-1 biten sonuç kötü değil ve yolumuza namağlup devam ediyoruz" dedi.