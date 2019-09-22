BTC Turk Y.Malatyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ARDA KARDEŞLER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Ghaylen Chaalelı, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, R.Buğra Çağıran, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Mıchael Serı, Adem Büyük, Ryan Guno Babel, Ömer Bayram, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Marcos Do Nascımento Teıxeıra, Yuto Nagatomo, Steven Nkemboanza Mıke Chrıstopher Nzonzı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ARDA KARDEŞLER, KEREM ERSOY, SAMET ÇİÇEK, YİĞİT ARSLAN
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