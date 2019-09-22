Akhisarspor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, SEZGİN ÇINAR, BARAN ERASLAN, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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