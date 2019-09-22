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Akhisarspor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSARSPOR - HATAYSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisarspor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisarspor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 5. haftasında Akhisarspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hatayspor: Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, SEZGİN ÇINAR, BARAN ERASLAN, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ

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