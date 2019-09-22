Gençlerbirliği 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maç kadroları:
Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Toure, Flavio, Ahmet Oğuz, Diallo, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Wellinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Ceyhun, Djalma, Bakasetas, Fernandes, Cisse
23' Gençlerbirliği'nde sarı kart gören futbolcu Candeias
45+2 Gençlerbirliği'nde ceza sahası içinde yerde kalan Stancu'nun pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların itirazları sonuç vermedi.
45+2 GOLLLL Penaltı atışını Stancu gole çevirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR
İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR
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51' Gençlerbirliği'nde Djalma sarı kart gördü.
53' Aytemiz Alanyaspor'da ilk değişiklik. Çıkan oyuncu Djalma, giren oyuncu Bammou
61' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişiklikleri. Stancu yerine Ayite, Diallo yerine Berat oyuna girdi.
63' Gençlerbirliği'nde Polomat sarı kart gördü
65' Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Sio'nun şutunu kaleci Marafona kurtardı.
66' GOLLLL Aytemiz Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam golü atıyor ve skora eşitlik geliyor
GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 AYTEMİZ ALANYASPOR
70' Ataklarını sıklaştıran Aytemiz Alanyaspor'da oyuna sonradan giren Bammou'nun şutunda kaleci Ertaç başarılı.
72' Aytemiz Alanyaspor'da Sessegnon'u yere düşüren Wellinton sarı kart gören futbolcu.
74' Gençlerbirliği, bu dakikalarda merkezden atak geliştiriyor. Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas, Sessegnon'u düşürüyor ve sarı kart ile cezalandırılıyor.
76' Aytemiz Alanyaspor'da oyuncu değişikliği. Bakasetas çıkan oyuncu, Musa Çağıran giren oyuncu.
78' Gençlerbirliği'nde Sio'nun şutu sol çarprazdan auta çıktı.
81' Bammou, ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. İkili sıkıştırma sonucu Bammou'nun zayıf şutunu Ertaç kurtardı.
84' Aytemiz Alanyaspor'da Cisse ve Bammou işbirliği gol getirmedi. Cisse'nin altıpas üzerinden şutu üstten auta çıktı.
86' Aytemiz Alanyaspor'da son değişiklik. Çıkan oyuncu Junior Fernandes, giren oyuncu Tayfur Bingöl.
88' Gençlerbirliği, kendi yarı alanından hızlı çıktı. Berat'ın başlattığı atak köşe vuruşu ile sonuçlandı.
88' Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Ahmet Oğuz, giren oyuncu Seuntjens.
90' Gençlerbirliği'nde sarı kart gören futbolcu Fabricio Baiano.
Oyunun sonuna 5 dakika ilave edildi.
90+1' Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunu Ertaç önledi.
90+3' Gençlerbirliği, tehlikeli noktadan frikik kazandı. Sol çarprazdan, ceza sahasının 2 metre gerisinden kullanılan atışın başında Sessegnon, topu üstten auta yolluyor.
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor.
MAÇ SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 AYTEMİZ ALANYASPOR
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