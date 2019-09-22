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İşte Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Fabrıcıo De Jesus, Sadıo Dıallo, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Steven Roy Caulker

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, MEHMET CEM HANOĞLU, İLKER TAKPAK, RAMAZAN KELEŞ

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