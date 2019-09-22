İşte Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Fabrıcıo De Jesus, Sadıo Dıallo, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
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Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Steven Roy Caulker
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, MEHMET CEM HANOĞLU, İLKER TAKPAK, RAMAZAN KELEŞ
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